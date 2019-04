Lintjesregen begonnen in Brabant: burgemeester in oldtimer verrast mensen in Valkenswaard

Burgemeester Anton Ederveen gaat in een Fiat 500 bij de gelukkigen langs.

Burgemeester Anton Ederveen van Valkenswaard heeft zijn oranje stropdas op de vroege vrijdagmorgen al omgedaan. In een oude Fiat 500, gepimpt met rood-wit-blauwe versierselen op de motorkap en een oranje kroon er bovenop, gaat hij tien mensen verrassen. Hij gaat hen namelijk het heuglijke nieuws vertellen dat zij zullen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ex-wethouder Egbert Buiter is de eerste die door Ederveen wordt verrast. Hij wordt geroemd vanwege zijn inzet voor de lokale samenleving op verschillende terreinen. Hij heeft namens de PvdA veel functies vervuld. Hij was raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Daarnaast is Buiter sinds 1995 vrijwilliger bij de Valkenswaardse Omroep Stichting.

Smoes

Al vroeg stond burgemeester Ederveen voor de deur bij Buiter. De burgemeester wist dat hij wakker zou zijn, want hij zou zogenaamd zijn zoon bij hem afzetten. Buiter mocht namelijk ‘op hem passen terwijl Ederveen langs decorandi ging om die te verrassen’.

Toen Buiter de deur opendeed en Ederveen met een oranje stropdas zag staan, was hij erg verrast. “Dit komt heel erg onverwacht. Ik dacht eigenlijk dat hij langskwam om zijn zoon te brengen. Dat was dus de smoes om me te feliciteren.”

Buiter nam vorig jaar afscheid als wethouder. “Toen kwam het lintje niet. Dat ik hem vandaag wel in ontvangst mag nemen, maakt me heel erg blij.”

‘Mooiste dag van een burgemeester’

Burgemeester Ederveen gaat vrijdagochtend nog negen andere decorandi verrassen. “Dit is de meest mooie dag voor een burgemeester”, zegt Ederveen. “Deze mensen hebben heel veel gedaan voor de samenleving en vinden het geweldig om een lintje te krijgen.”