Parkeren op Eindhoven Airport fors duurder, ruim 67 euro per week

Wie de auto een week op Eindhoven Airport wil achterlaten is 67,65 euro kwijt. Een jaar geleden was dat nog 56 euro, zo meldt Vliegveldinfo.nl, dat alle parkeertarieven van vliegvelden die populair zijn bij Nederlanders op een rij zette. Het tarief in Eindhoven steeg met twintig procent. En daarmee is Eindhoven Airport ook duurder dan het berucht dure Schiphol.

Ook voor een lang weekend (3 dagen) ben je op de luchthaven flink duurder uit, van 27 euro vorig jaar naar 34,50 euro nu. In dit geval is Schiphol nog wel een stuk duurder. Met de verhoging van de tarieven is Eindhoven Airport de grootste Nederlandse stijger. In Groningen en Maastricht bleven de tarieven gelijk, en op Schiphol daalden de prijzen zelfs iets. Rotterdam Airport schroefde de tarieven ook op, maar minder fors.

België duurste

Als je de auto een week wil laten staan, ben je nog altijd het duurst uit op de Belgische vliegvelden, met Luik als absolute koploper. In de industriestad ben je een kleine honderd euro kwijt voor een week. De trein of bus is dan een betere optie. Wil je toch per se met de auto, dan kun je het beste naar Dortmund, daar ben je 32,50 euro kwijt. Voor een weekendje kun je het beste naar Groningen, want daar betaal je 12,50 euro. Als je daar tenminste een rit van drie uur voor over hebt.

Parkeertarieven Nederlandse vliegvelden

1. Amsterdam Airport Schiphol: 50 euro (weekend), 67,50 euro (week)

2. Eindhoven Airport: 34,50 (weekend), 67,65 euro (week)

3. Maastricht Aachen Airport: 35 euro (weekend, 60 euro (week)

4. Rotterdam The Hague Airport: 33,50 euro (weekend), 58,50 (week)

5. Groningen Airport Eelde: 12,50 (weekend), 35 euro (week)

Dit gaat om de laagste tarieven en als je van tevoren reserveert.