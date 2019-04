Spel PSV stemt Willy en René tevreden: 'Malen is echt belangrijk op dit moment'

“PSV speelde goed, Willem II was matig”, vindt René. “Ik denk dat ze bij Willem II al met hun hoofd bij de bekerfinale zitten, waarin ze Ajax gaan proberen een pak slaag te geven.”

Willy is het met René eens. “PSV speelde beter dan de laatste weken. Nog niet florissant, maar je ziet dat Donyell Malen met z’n snelheid voor veel onrust kan zorgen bij de tegenstander. Malen is echt belangrijk op dit moment.”

Ajax

De competitie ligt nu twee weken stil, omdat Ajax het komende dinsdag in de Champions League opneemt tegen Tottenham Hotspur en 5 mei de bekerfinale speelt tegen Willem II. “Ik denk dat ze gewoon lekker door moeten trainen. En dan misschien een of twee oefenwedstrijden moeten spelen tussendoor”, zegt René. Hij vestigt zijn hoop op De Graafschap, waar Ajax zijn laatste wedstrijd van de competitie speelt. In 2016 verspeelde Ajax op de laatste speeldag in Doetinchem de titel. “Dat blijft altijd een lastige klus voor Ajax, dus laten we er maar op hopen dat het goed voor PSV uitpakt.”

PSV-trainer Mark van Bommel uitte kritiek op het verschuiven van een competitieronde. Willy vindt dat hij wel een punt heeft, maar vindt ook dat er gekeken moet worden naar het belang van het Nederlandse voetbal. “Het totaalbelang gaat in dat geval voor het eigen belang. Stel dat Ajax de finale van de Champions League haalt, dan is dat heel belangrijk voor het Nederlandse voetbal.”