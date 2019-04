Johan Vlemmix wil in ‘koninklijke’ dienstwoning in Wassenaar wonen

De dienstwoning staat te koop en veel mensen wilden donderdag graag even binnenkijken, onder wie ook Johan Vlemmix. Maar de Eindhovenaar wil het niet bij kijken laten: Vlemmix wil het pand hebben en op De Horsten gaan wonen.

“Ik heb echt een bod uitgebracht op de ‘koninklijke’ dienstwoning”, vertelt Johan Vlemmix die niet blij is dat zijn belangstelling voor het huisje nu op straat ligt. “En ik heb meer geboden dan de vraagprijs van 150.00 euro.” Donderdag was de laatste mogelijkheid om de portierswoning van binnen te bekijken. Iets wat Vlemmix met veel belangstelling heeft gedaan. “Ik ben binnen geweest met de makelaar en het heeft nogal wat achterstallig onderhoud, maar ik zie er wel wat in.”



Johan wil meer betalen dan de vraagprijs van 150.000 euro

Johan is gezien bij 'het huisje'

Overigens baalt Vlemmix dat hij gezien is bij het huisje en dat mensen ‘dat nieuwtje’ zijn gaan delen. Ondanks dat, is hij wel bereid om foto’s te delen van zijn huisbezichtiging met Omroep Brabant, nu zijn serieuze belangstelling voor het ‘koninklijke’ huisje op straat ligt. “Ik wil het huisje hebben, omdat ik er persoonlijk van overtuigd ben dat kroonprinses Amalia over een aantal jaren zal terugkeren op landgoed de Horsten. Dat zou toch mooi zijn, dat ik dan de buurman ben van de toekomstige koningin.”

Koninklijke familie bepaalt wie er mag gaan wonen

Behalve de vraagprijs van 150.000 euro die Vlemmix (naar eigen zeggen) flink overboden heeft, moet de nieuwe eigenaar jaarlijks zo'n 7000 euro aan erfpacht betalen aan de koninklijke familie. Of Johan een kans maakt om het huisje überhaupt te kunnen bemachtigen is hoogst onzeker, omdat niet zeker is dat het hoogste bod op de woning ook het winnende bod zal zijn. De koninklijke familie bepaalt namelijk zelf wie er in het huis mag gaan wonen. “Dus duimen maar”, zegt Johan Vlemmix.