Waar is dat feestje? Hier vier je Koningsdag als een vorst!

Breda



Op het Chasséveld in Breda wordt voor het zesde jaar op rij 538 Koningsdag gehouden. Zoals elk jaar is het op het podium weer een komen en gaan bekende artiesten, populaire nummers en niet te vergeten enthousiast publiek. Onder meer Maan, Miss Montreal en het Feestteam staan garant voor een geslaagd festival met ongeveer 40.000 bezoekers.



Tilburg



Tilburg Zingt! Vrijdagavond wordt op de Schouwburgring voor de zestiende keer het meezingfestijn gehouden. Vanaf zes uur kunnen de kelen worden gesmeerd en om zeven uur gaat het gas erop! Misschien kunnen de Tilburgse voetballiefhebbers de afsluiter van Tilburg Zingt! alvast oefenen voor de bekerfinale: ‘You’ll never walk alone’.



Den Bosch



De Pettelaarse Schans is voor de gelegenheid omgedoopt tot Kingsland Den Bosch. Vorig jaar werd het feestje in de stad bezocht door zo’n tienduizend ‘koningsgezinden’. Dit jaar staan Nicky Romero, Headhunterz en Yellow Claw op het affiche. Er rijdt een pendelbus tussen het station en het festivalterrein.



Kingsland Den Bosch (Foto: Christian-Traets)



Eindhoven

King’s Night & Day Markt is inmiddels een traditie geworden in het centrum van Eindhoven. Maar, zo belooft de organisatie, het festival gaat het publiek verrassen met een nieuwe stijl. Tijdens de Koningsnacht zijn er behalve Q Music Party ook optredens. Niemand minder Dries Roelvink trapt om negen uur af. In de binnenstad van Eindhoven hebben verschillende pleinen op het laatste moment vergunning gekregen om overkappingen te plaatsen vanwege het mogelijke slechte weer.

Koningsdag(- nacht) vieren en veilig reizen

Wil jij Koningsdag vieren, een biertje of oranjebitter drinken? Pak dan de bus. Met een speciaal koningsdagticket (5,50 euro) brengt Arriva je op de plek van bestemming. De vervoersmaatschappij zet in heel Brabant extra bussen en nightliners in. Tijdens Koningsdag rijden er geen treinen van en naar Nijmegen. Een vriendengroep uit Boxmeer zet daarom een eigen pendelbus in.

Versierde fietsen

Van oudsher worden met Koningsdag fietsen versierd, waarna de fietsen in optocht door de straten trekken. Het versieren van de fiets is weer populair. In Woudrichem trekken de versierde rossen door de vestingstad. Ook in Bergen op Zoom is zaterdag traditionele fietsenparade te bewonderen.