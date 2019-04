PSV wil dat niet Sadilek, maar De Jong goal op zijn naam krijgt

De Jong schampte de bal met zijn kapsel na een indraaiende vrije trap van Sadilek. Met het blote oog was dit nauwelijks te zien, maar PSV vindt de beelden duidelijk genoeg om bezwaar aan te tekenen.

Als de Jong de goal krijgt toegekend dan betekent dat zijn 28ste treffer van het seizoen. Daarmee komt de goaltjesdief op een comfortabele voorsprong op de nummer twee in het topscorersklassement,Ajacied Dusan Tadic (24 goals).

Wel of niet?

De Eredivisie laat op Twitter weten dat de goal op basis van beelden al is toegekend aan de Jong, maar een woordvoerder van de KNVB, dat over de toekenning gaat, geeft aan nog van niks te weten. "De naam van Sadilek is ingevuld op het wedstrijdformulier. Dat is leidend bij het toekennen van een goal. Daar is nog niks aan veranderd."