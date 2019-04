PvdA, D66 en GroenLinks willen onder veel voorwaarden verder praten over coalitie met VVD en CDA

DEN BOSCH – De Brabantse PvdA, GroenLinks en D66 willen voorzichtig met VVD, CDA verder praten over een coalitie in het Brabantse parlement. VVD en CDA zeiden eerder deze week al dat zij mogelijkheden zien voor zo’n vijfpartijencoalitie. De drie andere partijen hebben vrijdag ingestemd om aan te haken.

GroenLinks, D66 en PvdA staan nog steeds niet te juichen. Ze willen het liefst een sterk links blok samen met de SP. Maar de SP is nu niet meer in beeld. Verder praten met de vijf partijen is deze week voorgesteld door informateur Helmi Huijbregts die nauwelijks andere mogelijkheden zag. Behalve een minderheidscoalitie van VVD en CDA die voor een meerderheid de ene keer aan de linkerkant steun kan vragen en de andere keer aan de rechterkant.

Nachtmerrie

Voor links is dat een nachtmerrie met aan de rechterkant de grote fracties van PVV en Forum voor Democratie. Dan zouden het landbouw- en klimaatbeleid zoals dat afgelopen jaren is ontwikkeld met een sterke inbreng van D66, SP en PvdA, op de tocht komen te staan. Evenzo zou er meer asfalt in Brabant komen.

GroenLinks is de enige van de zittende partijen die zetels heeft gewonnen. Omdat er zoveel kiezers op deze partij hebben gestemd wil GroenLinks verder praten. “Het belang van Brabant vraagt om een serieuze inzet van ‘winnaar’ GroenLinks om te komen tot een zo goed mogelijk bestuur”, aldus de fractie.

Heel wat vraagstukken

GroenLinks blijft wel gereserveerd. “Hiermee zijn we nog niet aangekomen bij de daadwerkelijke formatie. Laat staan tot een gezamenlijk gedragen verhaal voor de toekomst van Brabant. Op de drie kernthema’s voor GroenLinks (groener, gezonder en socialer) liggen nog heel wat vraagstukken op tafel. Kiezen de rechtse partijen VVD en CDA voor stappen vooruit of achteruit als het gaat om energie, klimaat, biodiversiteit en inclusiviteit? Dat wil GroenLinks weten voordat sprake kan zijn van een formatie door deze vijf partijen”, aldus fractievoorzitter Hagar Roijackers.

Uitdagingen

De Brabantse PvdA wil verkennend in gesprek met VVD, CDA, D66 en GL, zo laat fractievoorzitter Stijn Smeulders weten. “Er is in de informatiefase niet eerder in deze samenstelling met deze partijen gesproken. We gaan het gesprek aan om het advies van de informateur een kans te geven. We zien uitdagingen in deze samenwerking. Op basis van de verkenning zal de PvdA-fractie besluiten of een formatie met deze partijen voor de PvdA kansrijk is”, aldus Smeulders.

Positief

D66 ziet nog veel verschillen tussen de partijen maar de democraten gaan er van uit dat de andere partijen in het belang van Brabant bereid zijn te schikken. D66 is er van overtuigd dat Brabant er baat bij heeft als de partij verantwoordelijkheid neemt en er voor zorgt dat er voldoende progressieve elementen in het coalitie-accoord komen. Lijsttrekker Anne-Marie Spierings benadrukt net als PvdA en GroenLinks dat verder praten niet hetzelfde is als een coalitie formeren. "Maar zoals het bij een constructieve en positieve partij past gaan we het gesprek aan", aldus Spierings

LEES OOK: Informateur: VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA moeten tegen hun zin samen besturen