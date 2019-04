Groep NAC-supporters wil club kopen van grootaandeelhouders

Een groep vooraanstaande NAC-supporters wil een meerderheidsbelang in de Bredase club kopen. Hun doel is dat NAC weer eigendom van de club zelf wordt. De gesprekken hierover vinden al plaats met de grootaandeelhouders, zo melden bronnen aan Omroep Brabant. De financiering zou nagenoeg rond zijn.

NAC staat na een uitermate teleurstellend seizoen op punt van degraderen. De club zal de wonden moeten likken en opnieuw moeten beginnen. Een nieuwe directeur en technisch manager zijn onlangs al aangesteld, maar de kans bestaat dat er een nog grotere verandering aan zit te komen.

Financiering nagenoeg rond

Een aantal fanatieke NAC-supporters wil niet meer afhankelijk zijn van de beslissingen van de grootaandeelhouders en de eigenaren daarom uitkopen.

Het voornaamste doel van de fans, die voorlopig anoniem willen blijven, is het aanpassen van de clubstructuur. In hun ogen moet NAC weer een voetbalbedrijf worden zonder eigenaren, zoals het geval was voor de aandelenuitgifte. De financiering zou, volgens bronnen, nagenoeg rond zijn.

Grootaandeelhouders

NAC heeft twintig aandeelhouders, maar is in feite in handen van drie grootaandeelhouders: Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema. Van Aalst heeft de meeste aandelen. Door leningen om te zetten in aandelen hebben de drie mannen de club in het verleden gered van een faillissement.

Ze gaven tevens meermaals aan zich liever niet met de dagelijkse zaken bezig te houden. Dat lukt ze niet altijd. Zo werd bijvoorbeeld op hun voorspraak vorig jaar technisch directeur Hans Smulders nog ontslagen.

Harde eis

Een harde eis van de grootaandeelhouders zou zijn dat er bij een overname financiële ruimte beschikbaar komt voor NAC om te investeren. Omdat zij de club goed achter willen laten zal er daarom een behoorlijke som geld op tafel moeten komen. Zelf doen de grootaandeelhouders dan ook water bij de wijn.

Het plan is ambitieus en niet eenvoudig realiseerbaar. "Er zal nog heel wat water door de Mark moeten stromen", vertelt een bron tegen Omroep Brabant.

Rat Verlegh Stadion

De huidige grootaandeelhouders zijn ook nauw betrokken bij de mogelijke aankoop door NAC van het Rat Verlegh Stadion van de gemeente Breda. In hoeverre dit een rol speelt in het hele proces is niet duidelijk.

NAC wil niet reageren op het plan van de groep supporters.