Dursun nodigt mensen bij hem thuis uit om te komen eten en krijgt daarvoor een koninklijk lintje

Trotser dan trots. Dat omschrijft het gevoel van Dursun Can (47) vrijdagmiddag het best. Hij is vanochtend met een smoesje naar de Tilburgse schouwburg gelokt om daar vervolgens een lintje te krijgen. Dursun was één van de 536 Brabanders die vrijdag de koninklijke onderscheiding kreeg tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

De Tilburger van Turkse komaf kreeg het lintje omdat hij zich al jaren inzet voor de integratie van Turkse nieuwkomers en vluchtelingen in Tilburg. Dat doet hij al sinds 1995 en dan vooral in de wijk waar hij woont: Trouwlaan. "Het is nodig omdat er veel polarisatie is in de samenleving. Niet alleen in de hele wereld maar ook in onze stad", vertelt hij.

Dursun wordt tijdens de uitreiking omschreven als een bruggenbouwer en iemand die verschillende culturen bij elkaar brengt. Dat doet hij bijvoorbeeld door mensen bij hem thuis uit te nodigen voor een maaltijd. "Heel de wereld is bij ons welkom", roept hij enthousiast. "De deur staat voor iedereen open."

'Dit is een eer'

Zelf is de 47-jarige Dursun apetrots op zijn onderscheiding. "Ik ben erg blij. Je kan geen betere prijs verdienen in je leven dan dit. Dit is echt een eer dus ik ben erg trots op mezelf." En niet alleen Dursun is trots op het lintje. Zijn hele familie is vrijdagochtend bij de uitreiking. Bij zijn moeder loopt er stiekem zelfs een traan over haar wang als ze haar zoon na de uitreiking kan feliciteren.

Hoe groot Dursun de eer ook vindt, het is voor hem zéker geen reden om te stoppen met zijn werk. "Nee, nee", verzekert hij ons. "Ik ga gewoon nog door. Het is nog steeds nodig."