Voor de 16e keer Tilburg Zingt: meezingen uit volle borst

TILBURG -

Het grootste meezingevenement van Tilburg is vrijdagavond van start gegaan aan de Schouwburgring. Nadat het Tilburgse volkslied uit duizenden kelen klonk, volgt de komende uren een elegante speellijst met meezingkrakers. Het meeblèren in Tilburg is een heuse traditie geworden met Koningsnacht.