Voor de zestiende keer Tilburg Zingt: meezingen uit volle borst

Het grootste meezingevenement van Tilburg is vrijdagavond van start gegaan aan de Schouwburgring. Nadat het Tilburgse volkslied uit duizenden kelen klonk, volgt de komende uren een elegante speellijst met meezingkrakers. Het meeblèren in Tilburg is een heuse traditie geworden met Koningsnacht.

Het jaarlijkse meezingfestijn wordt dit jaar voor de zestiende keer en wederom in het centrum van Tilburg. Er worden zo'n 15.000 feestvierders verwacht.

Nieuw podium

Voor het eerst sinds jaren staat er een nieuw podium. Dat staat midden in het publiek en biedt ruimte aan een koor met zo'n honderd zangers. Om zes uur ging het evenemententerrein open en om zeven uur opende DJ Wietse het evenement.

"Het is aangenaam druk", vertelt verslaggever Guus Beenhakker die ter plekke is en twittert. "Het staat goed vol, maar er is voldoende ruimte om te dansen."

Thuis meezingen?

Ben je er niet bij en wil je thuis toch luidkeels meedoen? Via deze playlist op Spotify zijn alle nummers te horen. Verslaggever Guus Beenhakker is bij Tilburg Zingt en doet verslag via Twitter.