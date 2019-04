RKC Waalwijk bijna zeker van play-offs: 'Trots op de jongens'

In de catacomben was de emotie groot na de zege tegen Go Ahead Eagles. RKC Waalwijk pakt – als er volgende week geen gekke dingen gebeuren – een ticket voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. “We mogen hier even van genieten. Ik ben trots op de jongens, maar we zijn er nog niet officieel, dus eerst gaat de focus op de volgende wedstrijd tegen FC Eindhoven.”

Eredivisie

Spits Mario Bilate heeft zijn focus al verlegd naar de play-offs. Hij wilde niet al te lang genieten van het feit dat RKC een fijn toetje krijgt aan het einde van het seizoen. “Het is fijn dat we de play-offs hebben gehaald. Zeker voor deze club, die toch lang in zwaar weer heeft gezeten. Maar we hebben nog niks.”

Ook vooruitblikken op een eventuele tegenstander in de eerste ronde van de play-offs wilde Bilate niet. “We moeten op ons zelf focussen en uitgaan van onze eigen kracht, ongeacht wie onze tegenstander is.”

'We komen van ver'

Trainer Fred Grim was vooral trots op het feit dat zijn spelers veel potentie hebben geboekt. “Deze week werd mij de vraag gesteld of het seizoen mislukt was als we de play-offs niet zouden halen. Die stelling ging mij net iets te ver. Ik ben vooral blij op de manier waarop wij stappen hebben gezet. Als ik zie hoe mijn jongens nu aan het werk zijn en ik vergelijk dat met afgelopen augustus, dan is dat wel iets waar ik trots van word.”

Met de winst op nummer drie Go Ahead Eagles spoelde RKC ook de nare bijsmaak na de nederlaag op paasmaandag tegen NEC. “Daar hebben we toch het deksel op ons neus gekregen. We hebben weinig ruimte gelaten tussen de linies, goed verdedigd en we waren dodelijk in de counter. Mijn spelers verdienen vandaag een groot compliment.”