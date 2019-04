Gewonde bij schietpartij in huis in Breda

Bij een schietpartij in woning aan de Ahornstraat in Breda is vrijdagavond rond half twaalf een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Diverse hulpdiensten kwamen ter plaatse waaronder een traumahelikopter. De aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens een omstander is het slachtoffer met een verband om zijn hoofd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ger van Zundert

De schietpartij in de Ahornstraat is een paar honderd meter van de plek waar Ger van Zundert in brand werd gestoken. Dat gebeurde in een garagebox aan de Sparrenweg. Van Zundert overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Later werd een 51-jarige man opgepakt voor de gewelddadige dood.