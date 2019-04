Duo ernstig gewond na ongeluk op N285 bij Zevenbergschen Hoek

Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken.

Traumaheli

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Een van de mannen is met spoed in een ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De trauma-arts ging met hem mee.

Het andere slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.