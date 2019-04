Vier taxichauffeurs zonder vergunning aangehouden: mogelijk 4300 euro boete

Tijdens carnaval werden er in Den Bosch ook al tien snorders opgepakt. Illegaal taxivervoer wordt in de volksmond ook wel 'snorren’ genoemd. Er wordt ook weleens gesproken van 'zwarte taxi's'. Het gaat om aanbieders van taxivervoer die niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning, afgegeven door Kiwa Register BV.

Ook in Breda is de laatste tijd onrust ontstaan rondom de taxistandplaats in het centrum van de stad. De chauffeurs zouden korte ritten weigeren of rekenen veel te veel geld voor de ritten. Begin maart hielden buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Breda een controle op de taxistandplaats. Daarbij zijn vier taxipassen ingenomen.