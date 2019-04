Jongen uit het niets geslagen en beroofd van telefoon in Breda, verdachte verstopt zich in het water

Een 17-jarige jongen is vrijdagnacht uit het niets geslagen en beroofd in park Valkenberg in Breda. Dit gebeurde rond kwart voor een. Een 17-jarige jongen uit de gemeente Gilze en Rijen ging er vandoor met de telefoon van het slachtoffer.

Gewaarschuwde agenten gingen in de omgeving op zoek naar de verdachte. Zij hoorden een meisje in paniek roepen dat haar vriend in het water was gesprongen.

Toen de agenten naar haar toe liepen, rende de jongen uit de bosjes weg. Hij voldeed aan het signalement van de verdachte van de straatroof. Korte tijd later troffen de agenten hem in het water aan.



Aanhouding



Omdat een getuige had verteld dat de verdachte misschien een vuurwapen bij zich had, trokken de agenten bij de arrestatie een vuurwapen. Daarop kwam de verdachte uit het water en werd hij aangehouden. Hij bleek geen vuurwapen bij zich te hebben. Ook in de omgeving werd geen vuurwapen gevonden. Hij zit vast voor verder onderzoek. De telefoon van het slachtoffer is in het park teruggevonden en is teruggegeven aan het slachtoffer.