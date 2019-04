Buien met onweer en hagel tijdens Koningsdag: 'Maar het is heel plaatselijk'

Een vrijmarkt in de regen in Veldhoven. (Foto: Rob Engelaar)

Het is Koningsdag en dus zijn er deze zaterdag door de hele provincie diverse activiteiten gepland. Maar het weer werkt niet bepaald mee aan een feestelijke dag. "Het is een beetje jammer, dat het dit weer is tijdens Koningsdag", verzucht weerman Jordi Bloem van Weer.nl.

Toch waren rond negen uur 's ochtends de eerste voorzichtige opklaringen te zien in het westen van de provincie. "Ik denk dat de regen de komende uren langzaam wegtrekt via het midden en oosten van Brabant naar Limburg en Gelderland", vertelt Bloem. "In de loop van de ochtend, maar vooral zaterdagmiddag, breekt het oranjezonnetje door. Ik denk dat het in het westen van Brabant vanaf een uur of elf droog is, misschien iets eerder. In het oosten van de provincie om een uur 's middags."

'Het weer is niet helemaal betrouwbaar'

Maar droog blijft het niet, benadrukt Bloem. "In de loop van de middag komen er weer een paar buien. Het weer is niet helemaal betrouwbaar, dus ik zou nog even goed naar de neerslagradar kijken om niet overvallen te worden door zo'n bui. Want het kunnen buien worden met wat hagel en een klap onweer. Dat is natuurlijk vervelend, maar het is wel heel plaatselijk."

Er staat zaterdag een vlagerige wind. "Het waait stevig door. Het is niet het meest fantastische Koningsdagweer. De temperatuur komt uit op maximaal 13 graden."

Onder de maat

Zondag wordt een vergelijkbare dag qua weer. Ook dan trekt een lagedrukgebied in de loop van de ochtend en middag over Brabant en krijgen we af en toe regen en een beetje zon tussendoor. "De wind neemt wel af, maar het wordt zondag een graad of 12. Dus nog een graadje minder ten opzichte van deze zaterdag. Dit is onder de maat voor de tijd van het jaar."

Na het weekend wordt het beter. "Maandag tot en met woensdag is het meestal droog. De zon komt dan ook wat vaker om de hoek kijken. Echt zonnige dagen worden niet verwacht, maar het wordt overdag zachter. Maandag wordt het 17 graden, de dagen daarna 18 misschien lokaal 19 graden."