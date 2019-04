Vincent Janssen mag opnieuw invallen, maar kan nederlaag Spurs niet voorkomen

Na 77 minuten mocht Janssen opdraven en dat was nodig ook. Tottenham stond op dat moment met 1-0 achter en wist die achterstand met Janssen in het veld niet meer om te buigen. De 24-jarige spits was in de slotminuut nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd van de lijn gehaald.

Dinsdag mocht Janssen ook al invallen tijdens het duel met Brighton, maar ook toen wist de spits niet te scoren . Het is, ondanks dat Janssen natuurlijk meer dan anderhalf jaar niet speelde voor de Spurs, al een hele poos geleden dat Janssen het net wist te vinden. Op 14 mei 2018 scoorde Janssen, toen spelend voor het Turkse Fenerbahce, voor het laatst in een officieel duel. Voor zijn laatste goal voor Tottenham moeten we wat verder terug: op 15 april 2017 scoorde Janssen tegen Bournemouth.

Geen Champions League

Aankomende dinsdag neemt Tottenham het op tegen Ajax in de eerste wedstrijd van de halve finale in de Champions League. Maar ook dan zal Janssen niet gaan scoren, aangezien de spits niet is opgenomen in de Champions League-selectie van de Spurs.