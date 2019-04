Willem van Hanegem en FC Den Bosch gaan na het weekend om tafel, interesse lijkt zeer serieus

LEES OOK: FC Den Bosch polst Willem van Hanegem als trainer: 'Hij wilde eerst de ploeg zien voetballen'

Van Hanegem wilde FC Den Bosch eerst met eigen ogen aan het werk zien en reisde vrijdagavond af naar Kerkrade waar FC Den Bosch met 0-2 zegevierden. De vraag is nu of ‘De Kromme’ het ziet zitten om weer opnieuw hoofdtrainer te worden. Afgelopen donderdag benaderde Den Bosch de 75-jarige oud-voetballer en volgens de club zei Van Hanegem niet direct ‘nee’.

De laatste keer dat Van Hanegem als trainer op het veld stond was in het seizoen 2007-2008, toen hij FC Utrecht onder zijn hoede had. Het zou dus een rentree na elf jaar kunnen worden voor Van Hanegem, die FC Den Bosch door de play-offs om promotie moet zien te loodsen. De Bossche club presteert na de winterstop niet naar behoren en won pas vijf keer in 2019. Door de tegenvallende resultaten werd begin deze week Wil Boessen ontslagen en namen zijn assistenten het tijdelijk over.

Willem van Hanegem als trainer van FC Utrecht (foto: VI Images).

Na het weekend

De voorzitter van de Raad van Commissarissen liet dinsdag weten dat hij hoopt om komende week een opvolger te kunnen presenteren. Zoals het er nu naar uitziet is Van Hanegem dus de droomkandidaat en zullen beide partijen na het weekend om de tafel gaan zitten om te kijken of er een samenwerking in zit.