Geen treinen van Boxmeer naar Nijmegen? Ivo en zijn vrienden regelen eigen Koningsdagbussen

Dus riepen ze voor één dag busdienst BONI in het leven. Volgens de vriendengroep zette Arriva in eerste instantie niet genoeg vervoer in in het treinloze weekend en zij ergeren zich al langer aan alle vertragingen rondom de Maaslijn. "We wilden een statement maken dat daar eens goed naar gekeken moet worden.", aldus Ivo de Hoog, die namens zijn vriendengroep de bussen op station Boxmeer in goede banen leidt. "Volgens mij hebben ze wel geluisterd. Ze zouden maar om het half uur rijden en staan nu met drie bussen klaar. Er is wel iets losgekomen.", vult hij tevreden aan.

Plots heeft de vriendengroep dus meer concurrentie dan verwacht. Begin van de dag rijden er nog weinig dorpsgenoten mee. Geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, want als Arriva om middernacht stopt met rijden, rijdt busdienst BONI nog tot drie uur 's nachts door. Ivo verwacht dan veel meer klandizie. "Ik hoop dat er driehonderd man staat te wachten, dan kunnen we zelfs nog een derde bus bijbellen. We hopen dat we onze investering terug krijgen." Na twaalven maakt de bus een extra stop in Cuijk en de ritprijs wordt verhoogd van 5 naar 10 euro.



Ivo's stapt in de Koningsdag-bus die hij zelf regelde.

Koningsdag ziet er voor Ivo en zijn vrienden dit jaar heel anders uit, bier drinken zit er voor hen niet in. Toch mag dat de pret niet drukken. De positieve reacties van dorpsgenoten zijn het meer dan waard. "Dat geeft toch wel een trots gevoel, we hebben het gewoon geregeld."