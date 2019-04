Tilburg Trappers volledig gefocust op behalen vierde titel: ‘Was vergeten dat het Koningsdag is’

De Tilburg Trappers zijn zaterdag voor de tweede keer deze week afgereisd naar Duitsland voor de finale van de play-offs. Het wordt zondag een 'do or die' duel voor De Trappers, want verliezen betekent dat ze voor het eerst in vier jaar geen kampioen zijn van de Oberliga.

Het zijn roerige weken in Tilburg. Er worden genoeg kilometers gemaakt om dat ene doel te bereiken: opnieuw kampioen worden van de Oberliga. “We leven een beetje in een bubbel”, zegt Trappers-speler Kevin Bruijsten, terwijl hij met zijn ploeg onderweg is naar Landshut. “Ik keek net op social media en zag dat het Koningsdag was. Dat was ik even vergeten, omdat ik alleen maar gefocust ben op de wedstrijden.”

Trappers-speler Kevin Bruijsten: "Hoop dat we zondag winnen, zodat we dinsdag in Tilburg de titel kunnen pakken.”

Afgelopen vrijdag verloor de Tilburgse ijshockeyclub in eigen huis met 2-3 van de Duitse opponent, waardoor de stand in de best-of-five op dit moment 2-1 is in het voordeel van EV Landshut. Ondanks de achterstand blijft het geloof groot bij de Tilburgers. “Ik zit nu hier in de bus en zie veel ontspannen en lachende gezichten, wij hebben er echt nog geloof in”, zegt Bruijsten, de maker van een van de goals vrijdag.

“We weten dat we ze kunnen pakken. Ons spel was beter, dat geeft ons veel vertrouwen”, vervolgt Bruijsten. Het is zondag erop of eronder voor De Trappers, maar van spanning is nog geen sprake bij Bruijsten. “Ik ben wel redelijk nuchter en zie dit gewoon als een wedstrijd die we moeten winnen. Niet meer en niet minder.”

Geld niet inzetten

Brabants Dagblad-jounalist Max van der Put volgt het gehele seizoen De Trappers en ziet een ongekend spannende finale. “Landshut is de sterkste tegenstander die De Trappers hebben gehad in de afgelopen vier jaar. En mede daardoor zal het lastig worden om opnieuw kampioen te worden. Ik zou mijn geld er niet op durven in te zetten.”

Het is algemeen bekend dat De Trappers niet kunnen promoveren, daardoor is Landshut al wel zeker van promotie, ongeacht ze de finale winnen of niet. “Dat kan dan wellicht nog een voordeel zijn voor De Trappers”, erkent Van der Put. “Maar Landshut zal het dolgraag in eigen huis af willen maken. Ga er maar aanstaan als De Trappers-zijnde, in een heksenketel die 4500 man telt.”

Journalist Max van der Put over kansen De Trappers voor nieuwe titel: "Ik zou mijn geld er niet op durven in te zetten.”

Man in vorm

Alleen een overwinning telt zondag voor de Tilburgers en dat besef is er maar al te goed. Bruijsten is de man in vorm bij De Trappers, maar dat zorgt niet voor extra druk bij de aanvaller. “Ik kan niet meer doen dan mijn best. Ik doe er alles aan, maar het is niet dat ik nu met meer vertrouwen op het ijs sta dan een paar weken geleden. Ik weet wat ik kan en ik hoop dat we zondag winnen, zodat we dinsdag in Tilburg de titel kunnen pakken.”