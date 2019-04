Vrijmarktkraam van Bart getroffen door harde windvlaag, omstanders redden hond en spullen

"Mijn vriendin en ik hadden vrijdagavond last minute besloten om daar een kraam te huren. Dus vanochtend hebben we nog snel de zolder leeggetrokken. We hebben uiteindelijk maar weinig rustig achter de kraam kunnen zitten."

Halverwege de middag moest de organisatie van de vrijmarkt het evenement afgelasten. Bart vertelt: "De markt begon met een beetje hagel. Iedereen was ook druk in de weer om de kramen waterdicht te maken met zeil. En toen waren er ineens die hele zware windstoten."

Eerst ging een kraam tegen de vlakte met onder meer meubels en glaswerk. "Dat was een kraam van mensen die een eigen winkel hebben. Die hebben echt wel veel schade."

De hond weggehaald

En toen was de kraam van Bart aan de beurt. "Een balk ving wind en de kraam werd meteen helemaal instabiel. Mijn hond zat vast aan één van de palen. Een stuk of vijftien omstanders schoten meteen te hulp. Ze hebben de hond daar weggehaald, het zeil omhooggehouden en de spullen uit de kraam gehaald."

Snel werden alle andere kramen afgebroken. (Foto: Barts Vugts)

Direct daarna besloot de organisatie de vrijmarkt af te gelasten en worden alle kramen afgebroken. Daarmee eindigde het spontane verkopers-avontuur van Bart eerder dan verwacht. "Mijn vader zou even langskomen bij onze kraam, maar toen hij aankwam was de markt al afgelopen. Daar gaan we nu maar een biertje mee drinken in Moergestel om van de schrik te bekomen."