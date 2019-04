Bebloed hoofd en kapotte lip na melding massale vechtpartij tijdens Boxmeerse Koningsnacht

Tijdens een vechtpartij in Boxmeer liep iemand een bebloed hoofd op en een ander een kapotte lip. Dat blijkt uit een tweet van de plaatselijke wijkagent. Hij schrijft dat er een melding binnenkwam bij de politie van een massale vechtpartij. Bij aankomst was daarvan geen sprake. Wel waren er dus twee mensen lichtgewond geraakt.

Het incident speelde zich af in de Steenstraat in Boxmeer. In de Tweet van wijkagent Hans Ooms staat: 'er zouden klappen zijn uitgedeeld met slagwapens'. Hoewel gemeld werd dat tientallen jongeren op de vuist waren gegaan, werd bij aankomst niet meer gevochten. Wel waren er verspreid wat groepjes jongeren op de been, die betrokken leken.

De jongen met het bebloede hoofd was mogelijk met een slagwapen geslagen, laat Ooms zaterdagavond weten. De politie doet nog verder onderzoek.