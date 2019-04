Auto vliegt uit de bocht, ouder echtpaar gewond

Gloednieuwe auto slaat over de kop in Loon op Zand (foto: Erik Haverhals/FPMB)

Een ouder echtpaar is zaterdagavond met hun auto uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen op de Loonse Hoek in Loon op Zand. De man en vrouw raakten hierbij lichtgewond. De auto was pas een paar weken oud.

De man is in een bocht rechtdoor gereden. Hij botste tegen twee bomen en kwam vervolgens op het dak tot stilstand. Van de gloednieuwe auto is niet veel meer over. Een voorwiel brak zelfs helemaal af.



De bestuurder was aanspreekbaar na het ongeluk. Hij heeft meteen aangegeven dat hij niet weet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.