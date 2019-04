Overval op drie Belgen in omgeving blokhut scouting in Eindhoven

Dit is in de buurt van de blokhut van de scouting aan de Sliffertsestraat. De politie 's nachts nog dat de overval daar had plaatsgevonden. "Deze blokhut was verhuurd aan een andere scoutinggroep", liet een woordvoerster van Scouting Burgemeester Welschen zondagochtend weten. Volgens haar waren daar op het moment van de overval, rond kwart voor drie 's nachts, geen kinderen aanwezig.

Informeren

De Belgen hebben na de overval vanuit de blokhut de politie gewaarschuwd.

Bestuursleden van Scouting Burgemeester Welschen zijn na de overval naar de blokhut gegaan om te informeren hoe het daar met iedereen gaat.

Kort kroeshaar

Volgens de politie heeft de dader, die ongeveer 40 jaar oud wordt geschat, een getinte huidskleur. Verder heeft hij kort kroeshaar en droeg hij een rode trui, jeans en sportschoenen. De verdachte reed op een blauwe scooter.