Dronken fietser rijdt op A59, politie plukt hem van de weg

Een dronken fietser is zondagochtend door agenten van de snelweg A59 bij Nuland geplukt. De politie kwam rond zes uur in actie na een melding van een ooggetuige.

"Enigszins verbaasd stapten wij in de auto in de hoop niet aan te komen bij een ernstig verkeersongeluk", blikt een politiewoordvoerder terug. "Bij de afslag Nuland troffen wij de fietser op de vluchtstrook aan. Een getuige vertelde ons dat de fietser bijna was aangereden door een passerende vrachtwagenchauffeur."

Proces-verbaal

De fietser bleek een 25-jarige man uit Oss te zijn. "Hij was zichtbaar onder invloed van alcohol." Agenten hebben hem daarop meegenomen naar het politiebureau in Den Bosch. Hij blies bijna drie keer de toegestane waarde. Hij heeft een proces-verbaal gekregen.

"Gelukkig voor de verdachte reden de treinen weer toen wij op het politiebureau klaar waren met het verhoor. Zo kon hij zo alsnog veilig naar huis."