‘Als je de finale speelt, wil je hem winnen ook’, Willem II-trainer Adrie Koster blikt vooruit

En er gebeurt momenteel voldoende in Tilburg. Willem II won de KNVB-beker voor het laatst in 1963 en hoopt dat huzarenstukje volgende week te kunnen herhalen. Ruim 18.000 supporters reizen zondag met onder meer 220 bussen de Moerdijkbrug over om in Rotterdam hun club te steunen. Koster: “Dit is uniek en heel mooi om die ontwikkeling mee te maken. Ze hebben ons door dik en dun gesteund. Na de halve finale bestormden ze zelfs massaal het veld. Dat is verboden, maar het gebeurde wel respectvol. Zelfs de tegenstander kreeg applaus.”



Laatste halte

Na zijn carrière als voetballer bij onder meer Roda JC en PSV stapte Koster over naar het trainersvak. Willem II was de club die Koster bijna dertig jaar geleden zijn eerste baan als hoofdtrainer bezorgde. In totaal versleet hij veertien clubs om uiteindelijk weer bij Willem II terug te keren. De Tilburgse ploeg is meer dan waarschijnlijk de laatste halte die hij aandoet als trainer. “De cirkel is rond. Ik heb meer ervaring, heb geleerd van mijn fouten en ben daardoor in al die jaren een betere trainer geworden. Ik heb voor twee jaar bijgetekend, maar dat zegt niets in de opportunistische voetbalwereld. Ik ben een passant."

Onvermijdelijk komt de bekerfinale ter sprake in KRAAK. “Als je de finale speelt, wil je hem winnen ook. Het is toch fantastisch om in een volle Kuip te kunnen spelen”, stelt de ambitieuze Koster. Hard trainen is er de komende week niet meer bij. “Conditioneel zit het wel goed. Tegen Ajax moeten we durven te voetballen. Het is een topclub, maar we moeten niet in onze schulp kruipen.” Maar is dat ook realistisch? “Ik ben een trainer die wel van een risicootje houdt.”