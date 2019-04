Gans overleeft botsing met vrachtwagen: 'De hele cabine lag in een klap vol met glas en veren'

"Ik keek achterom en schrok weer. Die gans was beland op het bed achter de stoelen. En ik zag dat ie nog leefde." Bram probeerde het dier uit zijn cabine te krijgen, maar kon niet rekenen op veel medewerking. "Hij begon te piepen en te krijsen."

Of het dier echt gewond is geraakt weet Bram niet, maar gezien de impact van de klap waarschijnlijk wel. "Desondanks is ie zelf gewoon weggevlogen." Een stijve nek lijkt in ieder geval de meest voor de hand liggende blessure.

Ook al eens een hert aangereden

Chauffeur Bram zelf stond op zijn benen te trillen, toen hij eenmaal de vrachtwagen op de vluchtstrook had staan. En dat terwijl 'ie toch enigszins ervaringsdeskundige is, want hij kreeg wel vaker een dier op zijn wagen. "Met mijn auto heb ik ooit een hert te pakken gehad, helaas. Van de hele wagen was toen niet veel over."

Heeft ie een abonnement op botsingen met dieren? "Ja, de eerste flauwe grappen daarover komen al binnen op mijn telefoon", lacht Bram. "Ik hoop toch echt dat het hierbij blijft."