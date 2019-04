Brabant Remembers: ‘Mijn moeder had het dubbelspel door en stapte zelf in de bus’

De gedachten van Jeanne Hoevenaars-Voets gaan terug naar het begin van de jaren veertig. “Ik had twee oudere broers en zelf was ik één jaar oud. We hadden onderduikers in huis. In ons gezin werd overigens niet gesproken over onderduikers. Het waren gewoon tante Leny en oom Herman (Van Dijk-Cohen, red.). Leny was een tweede moeder voor mij. Ze leerde me lopen en fietsen, ze leerde me alles. Tante Leny en oom Herman waren drie jaar onderdeel van ons leven”, vertelt ze.

Het stel is via contactpersoon ’t Misterke bij de familie Voets terechtgekomen. Of Marinus en Anna onderdak konden bieden? "Mijn moeder twijfelde, maar stemde toch in. Ze vertrouwde op haar geloof en vond dat ze deze mensen helpen en in huis moest nemen.”

Op een dag staat ’t Misterke opnieuw in de winkel en vraagt Anna Voets of ze de onderduikers op de bus naar Den Bosch wil zetten, zodat ze naar een veiliger adres kunnen verhuizen. Jeanne Hoevenaars-Voets: “Mijn moeder vertrouwde het niet en stapte zelf in de bus naar Den Bosch. Bij Middelrode stapten er Duitse militairen in de bus en toen wist mijn moeder het zeker: ’t Misterke speelde een dubbelrol."

Wonder boven wonder

Na enkele dagen kwam hij nog vragen of ze ook daadwerkelijk in de bus waren gestapt. Mijn moeder antwoordde met 'ja'.” Later vallen ook de Duitsers – duidelijk op zoek naar het stel - het huis en winkel aan de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther binnen. “Wonder boven wonder hebben ze onze onderduikers niet gevonden. Ik hoor nog de geluiden van de Duitsers die met hun laarzen onze houten trap op renden. Gelukkig zaten tante Leny en oom Herman beneden in een kamer.”

Gezin Voets samen met onderduikers

Jeanne: "Tante Leny en oom Herman zijn in 1951 verhuisd naar Brazilië. Tot op heden hebben we nog steeds contact met een dochter en kleindochter. Bij hun vertrek hebben ze veel spullen achtergelaten. Maar ook veel liefde, heel veel liefde.”

Brabant Remembers op tv

Het verhaal van Cees Meeuwis is een van de 75 bijzondere oorlogsverhalen die Omroep Brabant elke zondag vanaf 12.39 uur op tv uitzendt en daarna ieder uur herhaalt. Brabant staat uitgebreid stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

Brabant Remembers doet dat aan de hand van 75 bijzondere verhalen van Brabanders over de impact van de oorlog op hun leven. De uitgebreide verhalen zijn ook te lezen op de site van Brabant Remembers. De app Brabant Remembers is ook te downloaden in de App Store en via Google Play.