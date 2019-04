'Let op je stem Duncan!', waarschuwt Eurovisie songfestivalwinnares Lenny Kuhr

Ze is niet van de glitter en de glamour en het hoesje van haar nieuwe cd spreekt wat dat betreft boekdelen: drie mensen met een gitaar op hun rug, meer niet. “En dat is ook precies waar het om gaat: mensen, muziek en het liedje waarmee je iets wilt of kunt uitdrukken."



“Achter ieder liedje zit een wereld van gevoel, van herinneringen. En voor mij is het belangrijkste dat ik daar, samen met mijn muzikanten, mensen mee kan raken. Ervoor kan zorgen dat ze het in hun hart mee gaan dragen”, zo legt Kuhr uit



Drie keer per avond op de planken

Maar krakers zoals het nummer ‘Visite’ en ‘Maar ja’ (jaren zeventig/tachtig) brachten ook een andere kant van het artiestenleven met zich mee. Ze stond vaak drie keer per avond op de planken, met een muziekband, zo werd gespeculeerd. En verdiende veel geld. “Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt, ondanks dat het inderdaad goed verdiende. Ik wilde het niet meer, het paste gewoon niet bij mij. Daarvoor ben ik, en zijn ook mijn muzikanten, te veel troubadour: zingen over wat is geweest en weer verder gaan.”



Eurovisie songfestival anno 2019: groot circus en grote druk

Als oud-winnares weet ze als geen ander hoe het Eurovisie Songfestival in z’n werk gaat en wat de impact is op je leven. “Het is natuurlijk een groot circus waarin Duncan terecht is gekomen. En er ligt een enorme druk op hem. Omdat hij favoriet is, maar ook door alle social media. En het festival is nog niet eens begonnen! Dat was in mijn tijd echt anders. Ik ging er totaal vrij en onbevangen naartoe.”



Tips voor Duncan

Het circus is in de loop der jaren zeker veranderd, maar één ding is hetzelfde gebleven: goed op jezelf letten. “Dat is eigenlijk mijn enige tip voor Duncan: let in alle hectiek goed op jezelf en op je stem. Hij zou zomaar de winnaar kunnen worden en ik wens hem heel veel succes.