Spannende weken voor Willem II en Spurs-fan Paul: 'Ik heb er zelfs tattoos van'

Het voetbalseizoen nadert zijn ontknoping en voor liefhebbers van Willem II en Tottenham Hotspur gloort er veel moois aan de horizon. In beide gevallen wacht er een kraker tegen Ajax en in beide gevallen zal Paul Audenaerd er geen seconde van missen. De Tilburger is namelijk hartstochtelijk liefhebber van de Tricolores én de Spurs. ‘Ik heb er zelfs twee tattoos van. Zo heftig is het, ja.’

“Het kan een hele vervelende én een hele leuke week worden, ja”, aldus de redacteur van VoetbalPrimeur in het Omroep Brabant-radioprogramma Sportlunch. “Het is heel spannend.”

Spurs

“Mijn liefde voor Spurs is toch wel een clichéverhaal. Toen ik jong was, keek ik Match of the Day en zag ik een Franse linksbuiten van Spurs, David Ginola. Daar was ik helemaal gek van. Dus werd ik Spurs fan en als je eenmaal fan bent van die club, verander je niet meer. Ik heb er zelfs twee tattoos van. Zo heftig is het, ja.”

Zijn televisie staat vast al ingesteld. Dinsdagavond om 21.00 uur trappen zijn Engelse helden af tegen Ajax in de halve finales van de Champions League, op zondag is het de beurt aan zijn Tilburgse helden in de bekerfinale en drie dagen later, op 8 mei, is de return voor Spurs in Amsterdam.

Pijn

“Als ik heel eerlijk ben, kijk ik wel het meest uit naar Spurs-Ajax. Ik zeg het met pijn in het hart, maar ik heb niet veel verwachtingen van de bekerfinale. Ik denk dat Ajax die relatief makkelijk gaat winnen en dat het vooral een toffe dag wordt om met 20.000 man naar de Kuip te gaan met alles erop en eraan.”

“Ik moet wel zeggen: als Spurs speelt zoals in de laatste weken dan zijn ze kansloos tegen Ajax. Het lijkt helemaal nergens op. Misschien dat ze er in dat vette stadion nog iets uit kunnen slepen en op de een of andere manier de finale van de Champions League kunnen halen. Dat zou echt een wereldprestatie zijn. In die wedstrijd heb ik wel heel veel zin.”