Snoeiharde grappen, kan dat? Steven Brunswijk zoekt tijdens wereldreis de grenzen van humor op

"Social media heeft de wereld veranderd. Daarmee is ook de vrijheid van je grap in het verval geraakt.", verklaart Brunswijk het veranderen van de Nederlandse mentaliteit. Die verandering is wereldwijd, maar hij vraagt zich af in hoeverre zijn buitenlandse collega's er last van hebben. "Het ligt aan hoe de maatschappij er mee omgaat. Laten ze het liggen, of zijn ze nog erger dan wij Nederlanders."

Amerikaanse idolen

Steven heeft het gevoel dat Amerikanen verder kunnen gaan in het maken van harde grappen, en zou dat graag eens uit willen testen. Hij wil met de cabaretiers naar een voorstelling, hun fans spreken en aan het einde van de voorstelling zelf even het podium op. "Ik zou daar een grap willen waarvan ik weet dat hij hem niet zou durven maken, maar ik zou hem dan wel uit testen daarzo."

Hij is in dit geval Dave Chapelle, een voorbeeld van Brunswijk. "Ik zou met hem wel willen onderzoeken waar de grens ligt, wat zijn antwoord daar op is." Ook Eddie Griffin zou hij graag eens spreken, omdat hij perfect weet weg te komen met harde grappen. "Als een grap hard is, is het niet erg, maar hij moet gewoon goed zijn. Als de grap goed is kom je er mee weg."

Buurlanden

Niet alleen Amerika staat op zijn lijstje. Ook Duitsland, Turkije en Rusland zou hij met ons land willen vergelijken. Eén van hen is Jan Böhmermann, een Duitse cabaretier die in opspraak kwam door een gedicht over de Turkse president Erdogan. "Die komiek wil ik wel spreken, hoe was die periode voor hem."

Steven wil voornamelijk te weten komen hoe het staat met de tolerantie van Nederland. Hij vraagt zich af of hoe het staat met de vrijheid van meningsuiting. "Ik denk dat we ook wel ingehaald zijn, maar ik hoop van niet. Ik hoop dat het in andere landen nog erger is dan in Nederland."