Ruiter Leopold van Asten weer Nederlands kampioen springen: 'Elke keer weer mooi'

Springruiter Leopold van Asten uit Duizel is in Mierlo Nederlands kampioen geworden. Van Asten was over drie dagen en vier manches met VDL Groep Miss Untouchable de beste van ruim veertig kandidaten. 'Het is elke keer weer mooi.'

Bij het ingaan van de laatste ronde stonden zes combinaties op minder dan een springfout van elkaar. Met slecht 1 strafpunt wegens tijdoverschrijding gaf Van Asten zijn leidende positie niet meer prijs.

Mooi

Het is de derde keer dat Van Asten de nationale titel verovert. Eerder deed hij dat in 2003 en 2015. “Het is elke keer weer mooi om kampioen te worden”, aldus de winnaar.

Relativeren deed hij ook. “Ik weet dat vandaag niet iedereen van de gevestigde orde aanwezig was. Sommigen hadden andere keuzes gemaakt. Als topsporter kijk je na een overwinning naar het deelnemersveld. Dat was bij de vorige keren beter. Toch was er mooie sport te zien hier. Ik hoop dat iedereen net zo heeft genoten als ik.”