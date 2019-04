'Van bordenwasser voor 3 pond per uur naar speler van het jaar', Britse kranten lovend over Van Dijk

Van Dijk, strak in pak en lachend met de trofee in zijn hand staat in alle kranten. De Engelse pers kan meedogenloos zijn, maar voor de verdediger van Liverpool is er niets dan lof. De kranten beschrijven het verhaal van een Brabants jongetje met een voetbaldroom die het tot een van de succesvolste spelers van dit moment heeft geschopt.



Jonge Virgil

Foto’s van een jonge Vrigil staan onder meer in The Sun. De tabloid beschrijft hoe de Bredanaar vroeger tussen het volgen van lessen op school en zijn voetbaltraining naar eetgelegenheid Oncle Jean fietste om daar borden te wassen. 'Van bordenwasser voor drie pond per uur, naar speler van het jaar', kopt de Engelse krant.



Volgens The Daily Mirror heeft restauranteigenaar Jacques Lips Van Dijk zelfs nog afgeraden om door te gaan als voetballer. “Hier kan je tenminste wat verdienen." Niet wetende dat hij ooit de duurste verdediger van Engeland zou worden. Lips in the Sun: “Hij heeft het absoluut gemaakt nu.”



The Daily Telegraph kopt dat Van Dijk met de prijs ‘beloond wordt voor een bijna perfect seizoen.’ Van Dijk is volgens de krant het hart van de strakste defensie van dit seizoen. Hij heeft Liverpool geholpen om negentien keer de nul te houden.



Ook lof uit Nederland

“In Nederland zeggen we altijd dat we geen verdedigers kunnen opleiden. Dan is het natuurlijk heel fijn dat Virgil in Engeland de beste verdediger is”, zegt Harry Biemans maandagochtend in het programma WAKKER op Omroep Brabant radio. Hij begeleiddde Virgil als jeugdtrainer aan het begin van zijn carrière. Ook Biemans is apetrots.



Lees verder na het fragment met jeugdrainer van Virgil van Dijk, Harry Biemans

“Hij had natuurlijk wel talent, maar dat hij zo ver zou komen had ik niet kunnen voorzien”, vertelt Biemans. “Je wint wedstrijden door te scoren, maar Virgil bewijst dat als je zorgt dat je weinig doelpunten tegen krijgt, je ook wedstrijden kunt winnen.”