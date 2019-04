Koude en gure Bevrijdingsdag: ‘Met 12 graden is het niet warm’

De komende dagen wordt het nog zonnig en woensdag kan de thermometer de 18 graden aantikken. Daarna slaat het om. Donderdag komt de koude lucht deze kant op. In het weekend dalen de temperaturen rond de 9 á 10 graden. “Dat is best koud. Het kan de koudste Dodenherdenking in 30 jaar worden. Het was voor het laatst zo koud in 1987”, zegt Jordi Bloem van Meteogroup.

Bevrijdingsdag ziet er ondanks de kou beter uit. Er is weer ruimte voor de zon en de kans is groot dat het droog blijft. “Met 12 graden is het niet warm, maar minder erg dan zaterdag.”

Frisse avond

Tijdens de bekerfinale op zondag 5 mei van Willem II tegen Ajax in de Kuip in Rotterdam zal het droog zijn, maar kleed je goed aan. “Het wordt een frisse avond. De temperaturen kunnen onder de 10 graden komen.”