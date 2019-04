Blije kinderkreten als YouTube-idool een 'kill' maakt tijdens live spel Fortnite

Geen stoel bleef leeg in theater De Lievekamp. De fans wilden maar al te graag hun idool in het echt de populaire game Fortnite zien spelen.

"Het is apart, dat maak je niet vaak mee", aldus een fan in de zaal. "Hartstikke leuk", vult een ander aan. "Ook al is hij de hele tijd aan het gamen, ik zie hem nu tenminste in het echt!"

Ouders zijn verwonderd

Voor de jeugd is het spel gesneden koek, maar voor hun ouders niet per se. "Ik heb het spel geprobeerd, maar het is niet aan mij besteed", vertelt een van de vaders die met zijn zoon op pad is.

"Ik had Roy nog nooit gezien, ik had nog nooit van hem gehoord", maar hij doet het erg leuk", reageert een andere vader. "Maar ik verwonder me over wat we hier aan het doen zijn. Ik snap wel dat de kinderen het naar hun zin hebben."

Enthousiaste zaal

Het YouTube-idool trekt met zijn show het hele land door. "Ik krijg leuke reacties vanuit de zaal", aldus YouTube-idool Roy Beszelsen zelf. "Bij elke 'kill' werd geschreeuwd. Er was veel interactie, het publiek was enthousiast. Het was geweldig!"