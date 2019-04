Bejaarde vrouw (79) zwaargewond na aanrijding in Breda, politie geeft beelden vrij van doorrijder

De vrouw die zondagavond werd aangereden op de Hamdijk in Breda is zwaargewond. Dat laat de politie maandagochtend weten. De 79-jarige vrouw stak rond elf uur met haar rollator de Hamdijk over, toen een automobilist haar op het voetpad raakte.

De bestuurder reed na de aanrijding door, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De vrouw brak bij de aanrijding haar heupen en ze heeft een breuk in haar oogkas. Ze heeft veel bloed verloren en is voor verdere behandeling naar de intensive care gebracht. Ze was na de aanrijding wel bij kennis, maar niet goed aanspreekbaar.

'De vrouw vloog de lucht in'

Iemand die de aanrijding zag gebeuren, heeft beelden gemaakt. Daarop is te zien dat de automobilist via de Brusselstraat de Hamdijk op kwam gereden. Daarbij kwam de bestuurder op de andere weghelft terecht, waar het slachtoffer met haar rollator liep.

"De vrouw vloog de lucht in en werd een stukje meegesleurd", laat een politiewoordvoerder weten. "De automobilist stuurde vervolgens naar rechts, reed een stukje door, stopte naast een andere auto en leek even contact te hebben met de inzittenden daarvan. Daarna reed de bestuurder door in de richting van de Groenedijk."

Ernst

De politie laat weten dat de auto aan de voorkant beschadigd is. "Er zijn glassplinters op de plaats van de aanrijding gevonden. Mogelijk wordt de auto aangeboden voor reparatie."

Vanwege de ernst van het ongeluk heeft de officier van justitie besloten de camerabeelden van de aanrijding direct vrij te geven. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Bureau Brabant besteedt maandagavond ook aandacht aan deze aanrijding. In de uitzending zijn beelden van de aanrijding te zien, gemaakt door een camera in de buurt.

Kijkers wordt gevraagd of ze de auto herkennen en of ze weten wie hier zondagavond in reed.