Einde seizoen voor PSV’er Hirving Lozano: ‘Een enorme aderlating voor de club’

PSV-aanvaller Hirving Lozano komt dit seizoen niet meer in actie en kan de Eindhovense club zodoende dus niet meer helpen in de titelstrijd. Lozano liep tijdens het duel met Willem II een knieblessure op, al was er geen beschadiging aan de kruisband.

Ondanks de matige vorm waarin de Mexicaan na de winterstop verkeert, Lozano scoorde pas zes maal in 2019, is het volgens PSV-watcher Joost van Erp wel degelijk een aderlating voor de club. “Lozano missen komt nooit goed uit. Hij is zeer creatief, speelt vaak op het randje en doet er alles aan om te winnen. Dat ga je hoe dan ook missen.”

Kritiek

De Mexicaanse aanvaller kreeg na de winterstop dus wat kritiek te verwerken. Niet alleen scoorde hij minder, ook was hij minder nadrukkelijk betrokken bij het spel. “Maar hij kan wel altijd toeslaan”, stelt Van Erp. “Hij is wel wat minder dan voor de winterstop, maar het is zelden onvoldoende. Ook weet hij altijd iets te forceren. Uiteindelijk scoort hij dit seizoen toch zeventien keer in de eredivisie.”

Het gaat volgens Van Erp alleen te ver om te zeggen dat de blessure van Lozano PSV het kampioenschap gaat kosten. “Mocht het zo zijn dat PSV geen kampioen wordt, dan hebben ze het laten liggen in de uitwedstrijden na de winterstop en met name de wedstrijd bij Ajax.”

De grote vraag is nu wie Lozano moet gaan vervangen. De voorbije weken begon Van Bommel met Donyell Malen in de spits, geflankeerd door Steven Bergwijn en Lozano. “Ik verwacht wel dat Cody Gakpo meer zal gaan spelen. Hij heeft zich meermaals laten zien tijdens zijn invalbeurten”, doelt Van Erp ook mede op het aantal assists die de jeugdinternational produceerde tijdens zijn invalbeurten (5).