Roemeen die landgenoot doodschoot in hoger beroep vrijgesproken, noodweer zegt rechter

De 37-jarige Roemeen die eind juni 2017 in Chaam zijn landgenoot doodschoot is in hoger beroep vrijgesproken. De rechtbank had hem vorig jaar twaalf jaar cel opgelegd, maar het gerechtshof bepaalde maandag dat de man uit noodweer handelde.

In de nacht van 28 juni 2017 werd de Roemeen wakker van een benzinelucht en van geschreeuw beneden in zijn woning. Hij keek naar buiten en zag toen dat er twee auto’s in de achtertuin van zijn huis in brand stonden. Ook zag hij vuur onder het raam van de woonkamer.

LEES OOK:Dode man gevonden op oprit van huis in Chaam, vijf mannen en een vrouw aangehouden

Kort daarna zag hij dat een landgenoot waar hij al maanden ruzie mee had, onder zijn raam bezig was. Hij dacht dat de man bezig was met het aansteken van de gasleiding. Hij schrok, want hij dacht dat de man zijn huis wilde laten ontploffen. Hij dacht geen seconde langer na, pakte zijn vuurwapen en schoot in het hoofd van de man. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Noodweer

Advocaat Henk van Asselt legt uit dat een celstraf van twaalf jaar te veel was. “Als iemands huis in brand wordt gestoken waar minderjarige kinderen zijn en als je van plan bent om met het vuur alle uitgangen te blokkeren, dan vind ik twaalf jaar te veel. Ook al is hij schuldig”, aldus Van Asselt. Uit onderzoek is gebleken dat er benzine was gegooid bij de raamkozijnen en de deuropeningen.

LEES OOK:Roemeen schiet landgenoot dood met één kogel door het hoofd en moet 12 jaar de cel in

“Als je kijkt naar de omstandigheden, handelde hij uit noodweer”, aldus Van Asselt. “Hij was bang en in paniek toen hij benzinelucht rook en brand bij zijn woning zag. Hij wilde zijn kinderen beschermen.” Buiten de kinderen van de Roemeen, waren ook zijn toenmalig zwangere vriendin en vier andere volwassenen op het moment van de brand in de woning.

Niet de cel in

Door de bijzondere omstandigheden heeft het gerechtshof bepaald dat de Roemeen niet de cel in hoeft. Hij handelde uit noodweer, omdat hij zijn kinderen wilde beschermen. Hij heeft daarnaast geen gebruik gemaakt van de geluidsdemper op zijn vuurwapen. Bovendien heeft hij zijn vriendin gevraagd 112 te bellen nadat het schot was gelost.