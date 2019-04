SDO’39 kan niet meer na voetbalmarathon: vier wedstrijden in acht dagen achter de rug

Speelronde 33 werd in de eredivisie door de prestaties van Ajax in de Champions League verzet, zodat de Amsterdamse club voldoende rust zou hebben voor de halve finale met Tottenham Hotspur, maar de KNVB zal waarschijnlijk geen tijd hebben gehad voor om de wedstrijden SDO’39 te verzetten. We belden met speler Geert Kools.

Hoe is het nou weer mogelijk om vier wedstrijden in acht dagen te spelen?

“Door de vele afgelastingen net na de winterstop. Het is qua planning verre van ideaal. Normaliter speel je één, maximaal twee wedstrijden in een week tijd en nu waren het er ineens vier. Dat breekt wel een keer op en gisteren begonnen de beentjes wel zwaar te worden, ja.”

Hoe voelde je je tijdens de laatste wedstrijd?

“We deden eigenlijk prima mee tegen de koploper, maar na vijftig minuten was de tank leeg. Ik heb het zelf ook niet tot de 90ste minuut volgehouden. Maar ergens hadden die wedstrijden ook wel hun voordelen. Na de wedstrijd drink je toch makkelijk een biertje. Dus: hoe meer wedstrijden, hoe meer biertjes. Iedereen zal vandaag gesloopt zijn, maar de biertjes na afloop maakten veel goed.”

Door die vele wedstrijden zal je conditie uiteindelijk wel verbeteren.

“Nou, ik heb van mezelf al een aardige conditie. Maar vier wedstrijden was me echt te veel. Maar ik ben wel van mening dat je meer conditie opbouwt door een wedstrijd, dan door een training. Dus misschien hebben we er wel iets aan gehad.”

En nu pas weer over twee weken spelen, of gaat de marathon maar door?

“Haha, nee we gaan nog even door. We spelen donderdag en zondag weer. Normaliter trainen we morgen, maar de trainer heeft ons toch maar vrijaf gegeven. Maar wedstrijden spelen blijft toch het leukste, dus heel erg is het allemaal niet. We moeten gewoon even doorzetten en tijdens de zomerstop kunnen we lekker uitrusten.”