Maikel zoekt zijn gestolen Landrover: 'Die wagen is heel belangrijk voor me'

Wie heeft de opvallende Landrover van Maikel Kouwenberg uit Dongen gezien? De auto werd zondagmiddag rond halfdrie gestolen op de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg. “Ik zit met m’n handen in het haar, want ik heb die auto nodig voor het NK ballonvaren”, vertelt hij.

Maikel parkeerde de auto zondagmiddag om kwart voor een aan de Burgemeester Brokxlaan. Toen hij 2,5 uur later terugkwam, was zijn Landrover weg. “Via cameratoezicht van de gemeente Tilburg hoorde ik dat de auto om halfdrie weg is gereden. Helaas zie je op de beelden niet wie er in de auto is gestapt”, vertelt de 44-jarige Dongenaar enigszins in mineur.



Niemand zit er op te wachten dat zijn of haar auto gestolen wordt. Maar bij Maikel kan de timing niet slechter: “Eind mei doe ik mee aan het NK Ballonvaren in Luxemburg. Daar heb ik mijn wagen echt voor nodig, om de ballonwagen erachter te hangen.”



Over onbegaanbare wegen

Nu kan dat in Nederland ook wel met een andere auto, maar in Luxemburg heeft hij toch echt zijn eigen Landrover nodig. “Het is daar erg heuvelachtig. Bovendien rijdt mijn team met deze auto achter mij aan als ik bezig ben met een opdracht. Als ik dan land in bijvoorbeeld een bosperceel dan kunnen we met deze auto makkelijk over onbegaanbare wegen rijden”, legt hij uit.

"Die wagen is echt heel erg belangrijk voor me."

Maikel had twee weken geleden nog nieuwe contactsloten op zijn Landrover laten zetten. “En ik heb dus ook allebei de sleutels nog.” Hij verwacht niet dat het een uit de hand gelopen grap is. Ook is het geen stunt voor bijvoorbeeld een aanstaande vrijgezellendag. “Nee, ik ben single”, lacht hij.



Gouden tip wordt beloond

Zijn Landrover is op en top Brabants met een Brabandersticker en roodwitgeblokte luchtballon op de ruit. Hij hoopt dat mensen die meer weten zich melden. “Degene met de gouden tip krijgt een ballonvaart!”