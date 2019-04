Willem II'er Daniel Crowley kan niet wachten tot het zondag is: 'Ik weet niet wat ik kan verwachten'

Voor iedereen die Willem II een warm hart toedraagt is het aftellen. Aftellen tot zondag, want dan staat de bekerfinale op het programma. Supporters voelen de spanning al weken en ook bij Willem II-speler Daniel Crowley beginnen de bekerzenuwen te komen. “We moeten er alles aan doen om te winnen, alles.”

Crowley kan zelf ook niet wachten tot het zondag is. "We kunnen allemaal niet wachten, het leeft ontzettend in de groep", zegt de Engelse middenvelder. Het lange wachten is niet alleen voor de supporters bijna voorbij, ook voor de gehele Willem II-selectie, die zich nu alleen maar op die bekerfinale kunnen focussen. "Natuurlijk hebben we de afgelopen weken wedstrijd per wedstrijd bekeken. Maar dit is zo'n grote wedstrijd, dat speelt altijd door je hoofd."

Ruim veertien jaar geleden speelde Willem II voor het laatst een bekerfinale. Toen verloor de Tilburgse club vrij kansloos met 4-0 van PSV. Dat moet zondag zeker anders, vindt Crowley. “Ik weet niet wat ik kan verwachten, want dit wordt mijn eerste finale. Maar we moeten er sowieso alles aan doen om te winnen. Hoe we Ajax gaan afstoppen? Kill them.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Niet gewonnen

Maar dat zal een lastige opgave worden voor Crowley en zijn team. In de competitie wist Willem II niet te winnen van de Amsterdammers, die deze week de eerste halve finale in de Champions League spelen tegen Tottenham Hotspur. Toch heeft de Engelse middenvelder van Willem II wel een idee hoe ze de koploper van Nederland moeten bestrijden.

“We moeten ervoor zorgen dat het geen voetbalwedstrijd wordt. Dat klinkt misschien gek, omdat we voetballen. Maar als we het spel en het ritme van Ajax kunnen doorbreken, dan kunnen we winnen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Willem II moet er volgens Crowley alles aan doen om die beker mee terug te nemen naar Tilburg. Volgens de middenvelder, die in uitstekende vorm steekt, mag zijn team ook alles daarvoor doen. “Alles mag in de finale, behalve vijf rode kaarten pakken”, zegt Crowley lachend.