'Opspringend haar' genoeg voor nummer 28: KNVB geeft goal Sadilek aan De Jong

Werd de 2-0 van PSV tegen Willem II vorige week nou gemaakt door de wreef van Michal Sadilek of de haren van Luuk de Jong? Die vraag hing dit weekend in de lucht nadat PSV bezwaar aantekende tegen de naam op het wedstrijdformulier. In navolging van analysebedrijf Opta, dat de goal vrijdag al aan de Jong gaf, heeft de KNVB de goal nu ook officieel toegekend aan de spits.

"Uit analyse van de beelden bleek dat de baan van de bal niet veranderde, maar ook was zichtbaar dat een pluk haar van Luuk de Jong even opsprong. Dat wijst op licht contact, zodat we het doelpunt alsnog officieel aan Luuk de Jong toekennen", zegt de KNVB in een persverklaring.

De Jong schampte de bal heel licht na een indraaiende vrije trap van Sadilek. Met het blote oog was nauwelijks te zien dat de spits de bal raakte, maar de beelden brengen nu toch uitkomst. De Jong beweerde zelf direct na afloop al dat hij de bal echt had geraakt.

28 treffers

Het besluit betekent dat De Jong zijn 28ste goal kan bijschrijven. Hierdoor moet het wel heel gek lopen wil de PSV-frontman de topscorerstitel mislopen. Achtervolger en Ajacied Dusan Tadic (24 goals) volgt met vier doelpunten verschil in het klassement. PSV won de wedstrijd in Tilburg uiteindelijk met 3-0.