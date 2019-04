Duo vernielt ruiten van motorzaak in Roosendaal

Bij een motorzaak aan de Gastelseweg in Roosendaal zijn maandagmiddag rond half vier de ruiten vernield. Dat gebeurde volgens de politie door twee mannen of jongens. De daders gingen er met de fiets vandoor.

Waarmee zij de ruiten hebben vernield en waarom is nog niet duidelijk. Rondom de winkel is veel politie op de been. De omgeving is afgezet.

De politie rukte met meerdere eenheden uit omdat er in de buurt nog een verdachte situatie zou zijn, maar die melding bleek loos.