Burgemeester Depla is trots op Virgil van Dijk: 'Het is vooral een mooi mens'

In de hal van het gemeentehuis hangt een vest van Tiësto, een plak van het Europese vrouwenvoetbal en een boek van Hardwell; stuk voor stuk Bredase trots. "Daar hoort eigenlijk nog het shirt van Van Dijk bij", vertelt burgemeester Depla. "Ik ben ontzettend trots: hij is de beste speler uit een van de mooiste competities van de wereld."

Stap voor stap

Van Dijk heeft volgens Depla de carrière van een doorzetter. Zo is hij ooit begonnen bij WDS, ging vervolgens naar Willem II, RKC, FC Groningen, Celtic, South Hampton en toen kwam hij uiteindelijk bij de prachtclub Liverpool uit. "Hij is niet Frenkie de Jong, die op zijn 17e al voor veel geld naar Barcelona ging. Hij heeft zijn doel stap voor stap bereikt."

De burgemeester noemt hem goed voorbeeld voor andere voetballers. "Hij is niet arrogant, dienend, rustig en hij heeft oog voor zijn medemens. Zo hielp hij een scheidsrechter tijdens het Nations League-duel tussen Duitsland en Nederland. De Roemeense scheidsrechter, Ovidiu Hategan, barstte in tranen uit omdat zijn moeder net was overleden. Van Dijk is niet alleen een geweldige voetballer, maar ook een mooi mens."

Naar NAC

Stiekem hoopt Depla dat Van Dijk Breda in zijn hart heeft zitten. "Het zou natuurlijk fantastisch zijn als hij in de halve finale van de Champions League, tegen Barcelona, met zijn 076 shirt aan het veld oploopt. Of dat hij aan het einde van zijn carrière nog even bij NAC komt spelen natuurlijk!"

Van de F-jes naar Liverpool

Rik Kleijn was de eerste trainer van Virgil van Dijk, die bij WDS'19 binnenkwam bij de F-jes. "Hij was te groot en te sterk voor dat team, dus mocht hij meteen door naar de E-tjes", vertelt Kleijn. "Hij viel toen al op. Wel een beetje sluimerend moet ik zeggen; het was een ruwe diamant. Maar als je die dus goed slijpt, krijg je een goede speler."

Kleijn kan zich vinden in de opmerking van burgemeester Depla. "Hij was vroeger ook al een bescheiden, sympathieke jongen. Behalve op het veld; dan stond hij zijn mannetje. Maar wel op een sportieve manier: geen poespas en zonder kapsones. Het is een lieve jongen, die mensen graag helpt."