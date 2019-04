De lekkerste asperge van dit jaar komt uit Deurne: ‘Helemaal te gek’

Cindy van der Putten is super blij met de prijs. (Foto: Brabants Asperge Genootschap)

Met die titel is Cindy van der Putten ‘echt super blij’. “We telen al ruim dertig jaar asperges en dan is dit een prijs die je echt heel graag eens wilt winnen”, vertelt ze uitgelaten.

De ervaren aspergetelers hadden de winst helemaal niet verwacht. Cindy: “Al jaren wint een asperge van een bepaald ras maar dat hadden wij dit jaar niet. Dus ik heb tegen mijn man gezegd: ‘Pak maar de mooiste en lekkerste die we op het moment hebben’. En nu was er dus een winnaar die er met kop en schouders bovenop stak. En dat waren wij! Echt onverwachts.”

Run op de Deurnese asperges?

Of het vanaf morgen storm loopt bij hun bedrijf in Deurne weet ze niet. "Dat zou wel mooi zijn, laten we het hopen”, zegt ze. Eerst moet de winst goed gevierd worden met al het personeel van Aspergeboerderij Van der Putten en dat gebeurt met een diner van asperges, uiteraard.

De jury bestond uit mensen uit de agrarische wereld, horeca, AGF-branche en de ‘gewone’ aspergeliefhebbers. De deelnemers bogen zich blind over de geur, kleur, beet, smaak en nasmaak en kwamen zo tot een puntenscore. De Herkolim-asperge uit Deurne behaalde zo 82,3 van de maximaal te behalen 100 punten.