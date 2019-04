Gemeente Breda wil 'Olifantenpaadjes' legaliseren

Daarom is de gemeente gestart met de campagne #076olifantenpad. Bredanaars wordt gevraagd hun 'Olifantenpad' te melden op een speciale website. Of op social media de speciale hashtag te gebruiken.

'Verborgen doorsteekjes in de stad'

De gemeente laat weten dat ze goed nadenkt over ideale fiets- en wandelroutes. "Soms blijkt dat niet overeen te komen met de wensen van de inwoners", schrijft de gemeente in een persbericht. "Het gaat niet alleen om de paadjes in groenstroken, maar ook om 'verborgen' doorsteekjes in de stad."

Als alle 'Olifantenpaadjes' in beeld zijn gebracht, gaat de gemeente kijken welke paadjes kunnen worden omgevormd tot officiële doorgang.