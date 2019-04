'Mijn vrienden snappen er niks van, maar het is mijn droom!’ Jesse (14) wil molenaar worden

ROOSENDAAL -

Jesse uit Roosendaal wist het al op zeer jonge leeftijd. Hij wil molenaar worden. “Toen ik twee was, ben ik met m’n moeder voor het eerst bij een molen gaan kijken. Toen ben ik meteen gegrepen.” Jesse leert het vak van Niek van Eekelen op molen De Hoop in de wijk Kroeven in Roosendaal.