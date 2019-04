Willem II-supporters in de rij voor uniek bekerfinaleshirt, 'Niet één, maar vier shirts!'

Het gaat om een zogeheten limited edition. Op het wedstrijdshirt staat het affiche van de finale gedrukt. De rugnummers hebben een zilveren outline en er staat een KNVB-beker op gedrukt. Ook is de speciale kleding voor de warming-up te koop. Het zal de komende dagen wel druk blijven, want de kleding is online niet te koop.

Hennie, medewerker van de fanshop, kan flink aan de bak. "Het is lekker druk en de verkoop gaat goed. Normaal zijn we op dinsdag niet geopend, maar voor deze gelegenheid wel. Ik heb geen idee hoeveel shirts al verkocht zijn. Wel veel, heel veel."

Valentin (l.) komt speciaal uit Argentinië voor de finale, rechts staat zijn vriend Bras

Een man heeft net de laatste grote maat gekocht. "Het is een collectors item. Ik trek hem zondag aan en hoop dat we gaan winnen. Ajax is wel een geduchte tegenstander, maar hoop doet leven. Aan het shirt ligt het in ieder geval niet niet, het is echt een mooi shirt", vertelt hij trots. Een vrouw (61) koopt ook een shirt. "Misschien maak ik het nooit meer mee. ik hoop dat we de beker mee naar Tilburg nemen."

De fanshop is in aanloop naar de bekerfinale extra geopend. Goed nieuws voor Erik: heeft een speciaal shirt weten te bemachtigen. Maar, zo laat hij weten: "Ik trek het zondag pas aan."