Kooivechten in Breda? 'Het zou supergaaf zijn om een keer voor eigen publiek te staan'

Kooivechter Renier de Ridder over een wedstrijd in eigen stad Breda.

Kooivechter Pieter Buist over mogelijk MMA-gala in zijn thuisstad Breda.

De kooivechters Pieter Buist en Reinier de Ridder hopen dat hun promotor One Championship een gala gaat organiseren in hun stad Breda. Het Aziatische bedrijf zou op zoek zijn naar een locatie om ook gevechten in Europa te organiseren. De gemeente Breda wil daar best over praten.

Hoewel er meerdere organisaties zijn, is One Championship toch wel de Aziatische Champions League van het kooivechten. Bij de Aziatische organisator staat ook een aantal Brabanders onder contract, namelijk Nicky Hölzken uit Helmond, Andy Souwer uit Den Bosch en de Bredanaars Pieter Buist en Reinier de Ridder.

Buist en De Ridder trainen vaak samen en hopen in hun eigen stad Breda op korte termijn ook eens een grote wedstrijd te kunnen vechten. Het kooivechten oftewel MMA (Mixed Martial Arts) wint aan populariteit en promotor One Championship (ook wel onefc genoemd) lijkt te willen uitbreiden naar Europa. Waarom dan niet naar Breda?

Supergaaf

"Ik heb gehoord dat ze er mee bezig zijn", zegt Pieter Buist enthousiast. "Dat One Championship misschien ook in Nederland wil beginnen. Nou, ze hebben volop Nederlanders onder contract. Ze kunnen zo een affiche en een stadion vullen. Ik heb het er wel eens met de gemeente Breda over gehad en die hebben wel interesse. Daar kwamen ze zelf mee, Breda is een sportstad."

"Er zijn inderdaad geruchten dat er iets in Nederland op de planning staat", zegt ook collega-kooivechter en stadsgenoot Reinier de Ridder. "Maar de organisatie is nog nooit buiten Azië geweest. Wanneer dat allemaal rond gaat komen, weet ik niet. Maar het zou wel supergaaf zijn om een keer voor eigen publiek te staan."

Evenemententerrein Breepark?

Een wedstrijd moet gehouden op een overdekte locatie. De hal op het nieuwe evenemententerrein Breepark lijkt daarom prima geschikt om een groot vechtsportgala van internationale allure te houden. En groot zijn de wedstrijden van One Championship zeker.

"Het is de snelst groeiende sport in de wereld", meent Pieter Buist. "Kijk maar naar het laatste evenement, daar hadden ze meer dan 51 miljoen live-kijkers. Dit niveau is te vergelijken met de Champions League hoor! Bij Breepark passen er wel tien of twaalfduizend man in, denk ik. In het het kleinste stadion van One Championship ging twaalfduizend man, dus dat kan wel."

Centjes voor de stad

Buist sprak er dus al over met de Bredase politiek. Hij wijst nog maar even op de voordelen voor de stad. "Laatst was er een MMA-gala van de concurrent in Rotterdam. Tja, daar kwamen Duitsers, Engelsen, Fransen, Amerikanen en Japanners op af. Die boeken allemaal een hotel en zo, dus dat zijn allemaal centjes voor de stad."

Kopje koffie met wethouder Daan Quaars

Verantwoordelijk wethouder (sport) Daan Quaars van Breda staat er niet onwelwillend tegenover. "Ik heb het er een tijdje geleden met Pieter heel even over gehad", zo zegt hij. "Maar toen zat hij nog bij een andere organisatie. Stel dat er serieuze interesse zou zijn, dan staat Breda altijd open voor zo'n evenement. Wij zijn een gastvrije stad, dus altijd bereidt het gesprek aan te gaan en mogelijkheden te bekijken. Daarbij nemen we de regels waar ze aan moeten voldoen natuurlijk in acht."

"Ik heb toen ik pas wethouder was met Pieter afgesproken om eens een kop koffie te doen, maar dat is er nog niet van gekomen. Maar dat gaat zeker gebeuren.", aldus Quaars.